На Сумщине продолжают тушить сухостой В течение 25 апреля на линию экстренного вызова «101» дважды поступали сообщения о возгорании сухой растительности в области.

В 12:49 поступило сообщение о пожаре на открытой территории в с. Сад Сумского района. Силами отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части, в 14:47 удалось ликвидировать пожар на площади 0,4 га и не допустить дальнейшего распространения огня. Следующий вызов, о возгорании сухостоя по ул. Генерала Тхора в Конотопе поступил в 14:27. Сотрудники 12-й государственной пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 15:15.