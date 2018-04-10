На Сумщине продолжают тушить сухостой

В 12:49 поступило сообщение о пожаре на открытой территории в с. Сад Сумского района. Силами отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части, в 14:47 удалось ликвидировать пожар на площади 0,4 га и не допустить дальнейшего распространения огня. Следующий вызов, о возгорании сухостоя по ул. Генерала Тхора в Конотопе поступил в 14:27. Сотрудники 12-й государственной пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 15:15.
24 апреля в 16:43 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности в пгт Краснополье....
За минувшие сутки на Сумщине возникли возгорания хозяйственных сооружений в Серединобудском, Шосткинском, Белопольском районах и г. Ахтырка....
19 апреля в 11:57 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании хозяйственной постройки на ул. Новолепеховской в Сумах....
Патрульные, лесная охрана и неравнодушные граждане ликвидировали пожар, который мог охватить частные дома в селе Климентово....
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