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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35108

В Сумах соревнуются допризывники

25 апреля на территории 27-й РеАБр началось проведение областной спартакиады допризывной молодежи.

В течение трех суток молодежь будет соревноваться в военно-прикладных видах спорта: подтягивании, беге на 1500 м, метании гранаты, стрельбе, плавании, преодолении полосы препятствий.

«Сегодня мы начинаем областной этап Всеукраинской Спартакиады среди допризывной молодежи. Юноши, которые сегодня покажут свои спортивные, военные умения и достижения - это будущее Вооруженных Сил Украины, которые скоро станут надежными защитниками нашего молодого независимого государства, требующее закаленных мужественных патриотов.

Поздравляю всех с хорошим праздником и желаю, чтобы вы показали наилучшие свои способности. Пусть победят сильнейшие!» - отметил в своей речи военный комиссар Сумской области полковник Тарас Давыденко во время торжественного открытия соревнований.

Общество Допризывники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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