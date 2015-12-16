В Сумах соревнуются допризывники 25 апреля на территории 27-й РеАБр началось проведение областной спартакиады допризывной молодежи.

В течение трех суток молодежь будет соревноваться в военно-прикладных видах спорта: подтягивании, беге на 1500 м, метании гранаты, стрельбе, плавании, преодолении полосы препятствий.

«Сегодня мы начинаем областной этап Всеукраинской Спартакиады среди допризывной молодежи. Юноши, которые сегодня покажут свои спортивные, военные умения и достижения - это будущее Вооруженных Сил Украины, которые скоро станут надежными защитниками нашего молодого независимого государства, требующее закаленных мужественных патриотов.

Поздравляю всех с хорошим праздником и желаю, чтобы вы показали наилучшие свои способности. Пусть победят сильнейшие!» - отметил в своей речи военный комиссар Сумской области полковник Тарас Давыденко во время торжественного открытия соревнований.