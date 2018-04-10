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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19181

Жертвой интернет-мошенника стала жительница Шостки

Более 2000 гривен потеряла из-за излишней доверчивости 31-летняя жительница Шостки.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что нашла на известном интернет-ресурсе объявление о продаже стиральной машинки по очень привлекательной цене. Связалась с продавщицей по указанному номеру телефона и договорилась с ней о покупке.

Одним из условий соглашения, озвученной продавцом, была предоплата в сумме 2100 гривен, которую покупателю необходимо было перечислить на продиктованный номер банковской карточки. Когда заявительница пожелала воспользоваться услугой «наложенный платеж», собеседница ответила, что деньги нужны ей сегодня.

Стараясь не упустить выгодное предложение, женщина перечислила деньги и стала ожидать номер декларации, по которой она должна получить у перевозчика товар, однако так и не дождалась. Зато получила смс-сообщение из банка о снятии перечисленных ей средств не в том городе, который назвала продавец. Только тогда она поняла, что стала жертвой аферистки.

Сейчас правоохранители принимают необходимые меры по установлению личности злоумышленницы и возвращение потерпевшей потерянных средств. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Работники полиции предостерегают всех граждан от подобных злоумышленников и советуют пользоваться проверенными Интернет-магазинами, а за товар платить при его получении. Помните, что за каждым вторым объявлениям в Интернете может скрываться обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
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