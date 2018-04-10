Мошенники обманули 90-летнюю сумчанку на 11 тысяч Поздно ночью, неизвестные злоумышленники, используя давнюю мошенническую схему по откупу от полиции за якобы совершенное преступление, добились того, что сумская пенсионерка отдала им все свои сбережения.

В два часа ночи на стационарный телефон 90-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и, представившись адвокатом, сообщил, что ее дочь якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, травмировала человека, а сама попала в полицию. Теперь «дочери», виновнице ДТП, якобы грозит уголовное наказание, которого впрочем, можно избежать, если оплатить пострадавшему лечение. Поэтому «адвокат» попросил старушку, чтобы та собрала дома все имеющиеся деньги, и передала их мужчине, которого он пришлет. Пенсионерка сделала все, что ей было приказано, и уже через несколько минут передала 11 000 гривен неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры.

Лишь после того, как дело было сделано, старушка позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители раз предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте, если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать, вас точно хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.