Мошенники обманули 90-летнюю сумчанку на 11 тысяч

В два часа ночи на стационарный телефон 90-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и, представившись адвокатом, сообщил, что ее дочь якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, травмировала человека, а сама попала в полицию. Теперь «дочери», виновнице ДТП, якобы грозит уголовное наказание, которого впрочем, можно избежать, если оплатить пострадавшему лечение. Поэтому «адвокат» попросил старушку, чтобы та собрала дома все имеющиеся деньги, и передала их мужчине, которого он пришлет. Пенсионерка сделала все, что ей было приказано, и уже через несколько минут передала 11 000 гривен неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры.
Лишь после того, как дело было сделано, старушка позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.
Правоохранители раз предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте, если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать, вас точно хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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