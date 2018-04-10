Сумчанам пообещали создать пункты приема опасных отходов Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создание бесплатных для населения пунктов приема энергосберегающих ламп».

«Все мы знаем о том, что в люминесцентных лампах содержится ртуть. Это опасное вещество. Со значительным повышением тарифов на электроэнергию такие лампы приобрели значительную популярность. И если предприятия должны обязательно заключать договоры и утилизировать такие отходы, то для жителей города подобные механизмы не разработаны. Даже для сознательных людей, которые не желают наносить вред природе выбора нет, ведь в г. Сумы есть только одно предприятие ООО НПП «Экостандарт», которое принимает люминесцентные лампы на утилизацию за деньги, примерно 40 грн за одну лампу. И так, понятно, что в виду финансового состояния большинства жителей области, только единицы пойдут данным путем.

Предлагаю, даже требую создать в области несколько пунктов бесплатного приема таких ламп от жителей города и области, а также обеспечить их безопасную утилизацию за бюджетные средства. А также проводить различные мероприятия, направленные на проведение разъяснительной работы о вредности данных отходов среди жителей области, а также доведение до них информации о пунктах приема различных вредных отходов. Давайте сохраним наш регион, ради будущего нас и наших детей!», - писала автор петиции Малярчук Юлия Владимировна.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что Схемой санитарной очистки города Сумы, утвержденной решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 19.11.2013 № 591, для обслуживания населения города предусмотрено оборудование 8 пунктов сбора опасных отходов.

На сегодняшний день департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета прорабатывается вопрос оборудования таких пунктов в городе Сумы или установления специализированных контейнеров для сбора опасных отходов (люминесцентные лампы, ртутные термометры, батарейки). После установления таких пунктов или контейнеров жители города Сумы смогут бесплатно сдать опасные отходы. По результатам рассмотрения данного вопроса в городе будет проведена информационно-разъяснительная работа с населением».

Получается, есть за 4 с поливной года департамент инфраструктуры так и не сподобился решить этот вопрос.