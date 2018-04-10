У жителей Сумщины продолжают изымать оружие и боеприпасы

Так, в Тростянце полицейские изъяли у 42-летнего местного жителя обрез гладкоствольного охотничьего ружья и 15 патронов различного калибра. По словам владельца, оружие ему досталась в наследство от родственника.
А полиция Ахтырки разоблачила 57-летнего умельца-оружейника. В рамках открытых сразу двух уголовных производств, правоохранители уже собрали соответствующую доказательную базу, соглансо которой мужчина собственноручно переделал газово-шумовой пистолет ПГШ 790 для стрельбы патронами травматического действия и незаконно хранил его. По заключению экспертизы, переработанный предмет на момент изъятия являлся огнестрельным оружием. Следователи полиции уже объявили «оружейнику» о подозрении сразу за незаконное хранение и изготовление оружия по ч.1 ст. 263 и ч.1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.
Кроме оружия, полицейские изъяли еще и значительное количество патронов. Так, в Кролевце они обнаружили и изъяли у 62-летнего местного жителя 413 патронов калибра 5,6 мм.
Еще 25 патронов калибра 7,62 мм и 8 калибра 5,45 мм полицейские нашли у 55-летнего краснопольчанина и 26-летнего жителя Недригайлова соответственно.
Все изъятые патроны уже направлены на экспертизу, а по факту их незаконного хранения открыты уголовные производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
С начала года на Сумщине работники полиции обнаружили 68 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, и изъяли у граждан десятки...
В пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Toyota Land Cruiser» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин...
Только за последние сутки пятеро граждан обратились в полицию с заявлениями о сдаче оружия и боеприпасов....
19 апреля, ближе к 16.00, в самом «поэтическом» месте Глухова - на пересечении улиц Пушкинской и Шевченко можно было наблюдать...
Оружие гражданин нашел случайно, возвращаясь из леса, возле окружной дороги. Зная о проведении месячника добровольной сдачи оружия, принес «находку» в...