У жителей Сумщины продолжают изымать оружие и боеприпасы Только за минувшие сутки полицейские пополнили статистику выявленной и изъятого оружия и боеприпасов на 463 единиц, из которых по одному пистолету и обрезу ружья, а также 461 единицу патронов к различным типам оружия.

Так, в Тростянце полицейские изъяли у 42-летнего местного жителя обрез гладкоствольного охотничьего ружья и 15 патронов различного калибра. По словам владельца, оружие ему досталась в наследство от родственника.

А полиция Ахтырки разоблачила 57-летнего умельца-оружейника. В рамках открытых сразу двух уголовных производств, правоохранители уже собрали соответствующую доказательную базу, соглансо которой мужчина собственноручно переделал газово-шумовой пистолет ПГШ 790 для стрельбы патронами травматического действия и незаконно хранил его. По заключению экспертизы, переработанный предмет на момент изъятия являлся огнестрельным оружием. Следователи полиции уже объявили «оружейнику» о подозрении сразу за незаконное хранение и изготовление оружия по ч.1 ст. 263 и ч.1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.

Кроме оружия, полицейские изъяли еще и значительное количество патронов. Так, в Кролевце они обнаружили и изъяли у 62-летнего местного жителя 413 патронов калибра 5,6 мм.

Еще 25 патронов калибра 7,62 мм и 8 калибра 5,45 мм полицейские нашли у 55-летнего краснопольчанина и 26-летнего жителя Недригайлова соответственно.

Все изъятые патроны уже направлены на экспертизу, а по факту их незаконного хранения открыты уголовные производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.