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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01302

В Кролевце напали на местного «менялу»

25 апреля в Кролевце неизвестные ограбили местного «менялу».

Четверо мужчин в камуфляже подъехали на иномарке, профессионально «спаковали» жертву, сделали свое черное дело, а после удрали. Номера их авто были найдены на обочине дороги. А вскоре выяснилось, что эти номера зарегистрированы за авто шосткинской полиции охраны, пишет Шостка.info со ссылкой на журналиста Вячеслава Павленко.

По информации специалиста по коммуникациям Управления полиции охраны в Сумской области Игоря Садовского, по данному факту сейчас проводится внутреннее расследование и служебная проверка.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, заявления о пропаже номеров от полиции охраны Шостки не поступали. Что касается разбойного нападения в Кролевце, то факт имел место быть. Вчера, 25 апреля, около 7:00, неизвестные совершили разбойное нападение на жителя Кролевца. Подъехав к его дому, мужчину посадили в автомобиль, вывезли за город, требовали у него деньги. Не получив желаемого, человека отпустили, а сами скрылись в неизвестном направлении. Сейчас полиция ведет поиск злоумышленников и устанавливает их личности. Кролевецким отделением полиции было начато уголовное производство по фактам разбойного нападения и незаконного лишения свободы.

Право Кролевец Ограбление
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