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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15293

На Сумщине перекрыли контрабандный наркоканал

38-летний роменчанин пытался пересечь государственную границу с Россией с 31 пакетом расфасованной марихуаны.

К правоохранителям поступила оперативная информация о мужчине, который может быть причастен к незаконному обороту наркотиков и планирует пересечь границу с Российской Федерацией. И она нашла свое подтверждение в ходе проверки, которую организовали полицейские и сотрудники СБУ.

«Во время проверки рейсового автобуса служебная собака пограничников среагировал на одного из пассажиров, - комментирует Александр Ройко, и.о. начальника УПН ГУНП. - Мужчину попросили выйти из автобуса вместе с вещами. В его сумке и в карманах одежды нашли 31 полиэтиленовый пакет с высушенным веществом растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожим на наркотическое средство «марихуана». Наркотики правоохранители изъяли, вес, по предварительным подсчетам, составляет около 200 граммов».

Владельцем наркотиков оказался ранее судимый 38-летний житель Ромен. По его словам в Россию ехал навестить родственников, а в пакетиках находится конопля, которую он употребляет на протяжении длительного времени.

Изъятое правоохранители направили на экспертизу. Если эксперты признают вещество наркотиком, мужчине объявят сообщение о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч.1 ст.305 «Контрабанда наркотических средств» и ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и избрании ему меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Граница контрабанда Наркотики
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