На Сумщине перекрыли контрабандный наркоканал

К правоохранителям поступила оперативная информация о мужчине, который может быть причастен к незаконному обороту наркотиков и планирует пересечь границу с Российской Федерацией. И она нашла свое подтверждение в ходе проверки, которую организовали полицейские и сотрудники СБУ.
«Во время проверки рейсового автобуса служебная собака пограничников среагировал на одного из пассажиров, - комментирует Александр Ройко, и.о. начальника УПН ГУНП. - Мужчину попросили выйти из автобуса вместе с вещами. В его сумке и в карманах одежды нашли 31 полиэтиленовый пакет с высушенным веществом растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожим на наркотическое средство «марихуана». Наркотики правоохранители изъяли, вес, по предварительным подсчетам, составляет около 200 граммов».
Владельцем наркотиков оказался ранее судимый 38-летний житель Ромен. По его словам в Россию ехал навестить родственников, а в пакетиках находится конопля, которую он употребляет на протяжении длительного времени.
Изъятое правоохранители направили на экспертизу. Если эксперты признают вещество наркотиком, мужчине объявят сообщение о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч.1 ст.305 «Контрабанда наркотических средств» и ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и избрании ему меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Почти 300 граммов дурман-зелья обнаружили и изъяли в частной квартире работники Глуховского отдела полиции. Владельцем «находки» оказался 19-летний сын хозяев....
В ходе санкционированного обыска у мужчины изъяли опий ацетилированный, который он планировал продать и получить дополнительную тысячу гривен....
Злоумышленниками оказались трое сумчан, двое конотопчан и житель Кролевца, у которых полицейские обнаружили и изъяли марихуану и устройство для ее...
На окраине с. Рясне на Краснопольщине сотрудники пограничного ведомства обнаружили в транспортном средстве тысячи живых утят, которых пытались незаконно перевезти...
К 6 годам лишения свободы осужден конотопчанин, который обменивал наркотики на патроны....