Двое сумчан в топ-10 на ультрамарафоне в Италии

На старт вышли около тысячи спортсменов, среди которых было и наши земляки Евгений Глыва и Игорь Панченко.
50-километровая трасса традиционно проложена таким образом, что первая половина забега идет вверх, а обратные 25 км - это почти «даунхилл», сообщает сайт ФЛАУ.
Основная борьба развернулась между бегунами из Марокко, украинцами, хорватами и итальянцами. А ожесточенной она была не только из сильных соперников, но из-за погодных условий: уже утром в день старта было +27 С. Однако и Евгений, и Игорь завоевали места в первой десятке.
Глыва финишировал седьмым с результатом 3:16.16, а Панченко замкнул первую десятку (3:19.50). Победитель соревнований, марокканец Тарик Бамаруф стал единственным, кому удалось выбежать из трех часов - 2:55.57.
«Очередной старт завершен. До чего же капризная Италия в этом году! Три недели назад на старте «Strassimeno 2018» был холод собачий, а сегодня жара такая, что яичницу жарить можно, - комментирует выступление Евгений Глыва. - Если общим результатам на старте сезона (второе место на «Strassimeno 2018» и седьмое место на «50 km di Romagna») более или менее доволен, то над временем по трассе еще надо работать».
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