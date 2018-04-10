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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40382

Начались работы по строительству кольцевой троллеи в центре Сум

В Сумах устанавливают опоры для кольцевой троллеи по ул. Набережная р. Сумка.

Соответствующие работы три недели назад начало управления капитального строительства и дорожного хозяйства. По словам начальника УКСа Виталия Шилова, средства на это были предусмотрены при формировании городского бюджета на 2018 год. Всего из городской казны выделили 5 млн гривен.

Однако это лишь 40% от необходимой суммы. Нужно же 13 млн гривен.

Во время ближайшей сессии городского совета, сообщил Виталий Шилов, депутаты должны рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании.

Напомним, что в этом году в Сумах должна появиться кольцевая троллея на перекрестке ул. Кооперативная - ул. Набережная р. Сумка - ул. Горького. Строят ее в связи с запланированным ремонтом моста по ул. Горького и для улучшения мобильности движения троллейбусов в центральной части города.

Общество Троллея
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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