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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52206

В Сумах высадили 200 роз возле фонтана «Садко»

Работники КП «Зеленстрой» сегодня подсаживали розы на клумбе у фонтана «Садко».

Как рассказал директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик, всего около фонтана «Садко» высадят около 200 кустов цветов.

Все саженцы роз выращены работниками коммунального предприятия. Это первый их такой опыт. На следующий год планируют заняться этим уже в больших масштабах. Изменят в этом году и подход к высадке деревьев. Сажать будут более взрослые, которые имеют развитую корневую систему, а, значит, лучше приживаются.

Общество Розы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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