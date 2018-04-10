Ночью патрульные задержали сумчанина, который подозревается в краже Ночью, патрулируя улицу Набережную р. Стрелка, экипаж патрульных заметил мужчину, который, двигаясь в направлении улицы Герцена, перевозил в коляске неизвестные предметы.

Стражи порядка последовали за ним. 28-летний мужчина перевозил в коляске каркас от школьной парты, металлические трубы, алюминиевый котелок и бидон. Объяснить историю появления указанных вещей он не смог.

Полицейские решили проверить историю происхождения вещей, поэтому начали обследовать прилегающую территорию. И это дало свои результаты, ведь у забора одного из частных домов, патрульные обнаружили оставленные различные металлические предметы, а также следы проникновения в домовладение.

Инспекторы установили 62-летнюю владелицу дома, которая в дальнейшем сообщила, что все предметы принадлежат ей.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.