Ночью патрульные задержали сумчанина, который подозревается в краже

Стражи порядка последовали за ним. 28-летний мужчина перевозил в коляске каркас от школьной парты, металлические трубы, алюминиевый котелок и бидон. Объяснить историю появления указанных вещей он не смог.
Полицейские решили проверить историю происхождения вещей, поэтому начали обследовать прилегающую территорию. И это дало свои результаты, ведь у забора одного из частных домов, патрульные обнаружили оставленные различные металлические предметы, а также следы проникновения в домовладение.
Инспекторы установили 62-летнюю владелицу дома, которая в дальнейшем сообщила, что все предметы принадлежат ей.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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