Как выбрать одно свадебное платье из множества нарядов ® Выбирая свадебное платье, сначала вы пролистаете в своих мыслях множество образов. Но посоветовавшись с будущим мужем и лучшими подругами, в конце концов остановитесь на выборе одного неповторимого наряда.

Фасон “платье-русалка”

Это, пожалуй, самая манящая взор форма платья. Зажигает огонь в глазах многих девушек и, без всяких исключений, на невесте будет смотреться элитно. Особенность формы такого платья заключается в том, что от груди до колен оно полностью облегает тело, в коленях же расходится. Экземпляры такого вида свадебных платьев могут быть с рукавами, на бретельках, в виде маечки или вовсе без всего перечисленного.

Короткое со шлейфом

Платье удобно в летнюю жаркую погоду и оправдает энергичность невесты на конкурсах.

Спереди платье демонстрирует открытые колени девушки, а задняя часть наряда дополнена полноценным шлейфом или просто удлинена. Девушку с низким ростом платье такого фасона визуально сделает выше.

Например, свадебное платье Miss Kelly 161-12 заинтригует поклонниц экстравагантного стиля. Его корсет расшит кружевной вышивкой и, уверенно облегая бюст, держит белоснежное платье на теле невесты. Низ платья сшит из пышных слоев тонкой ткани.

Если вы не видите смысла хранить свой наряд после свадьбы в гардеробе, а цены в магазинах на это брендовое платье кажутся вам заоблачными, выберите красивые платья на прокат на странице магазина DressBar.

Короткие платья

Этот фасон свадебного платья подходит для невест, которые желают ограничиться росписью в ЗАГСе и недолгой фотосессией.

Также короткое платье выберут девушки желающие переодеться в наряд не стесняющий их танцевальные движения и дополняющий разность образов в день торжественного свадебного мероприятия.

Например, короткое белоснежное платье Pronovias 50W05025. Оно расшито аккуратной кружевной вышивкой и украшено волнистым подолом. Держится на теле исключительно благодаря корсету, а спинную часть украшают выстроенные в ряд круглые пуговки. Больше узнать о платье Pronovias 50W05025 вы сможете на этой странице DressBar.

О салоне

DressBar - это студия проката и аренды выпускных, вечерних и свадебных платьев. В ассортименте салона представлены американские, испанские, французские бренды и фасоны, как для дневного лука, так и для и вечернего образа. Географическое расположение в Киеве, однако доставка платьев осуществляется по всей Украине.