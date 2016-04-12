В центре Сум обновят флагштоки В связи с подготовкой к государственным праздникам в Сумах приведут в надлежащее эстетическое состояние флагштоки с государственной символикой.

Для этого в период со 2 по 7 мая государственные флаги Украины на флагштоке на площади Независимости и возле памятника Т. Г. Шевченко будут сняты.

После этого специалисты КП «Спецкомбинат», где это необходимо, отремонтируют стойки и покрасят.

Как только работы будут завершены, флаги снова вернут, сообщает сайт мэрии.