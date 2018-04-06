В Ямполе размыло дамбу Весенний паводок в поселке не прошел бесследно.

Из-за большого количества воды была размыта дамба по грунтовой дороге, ведущей от железнодорожного переезда до улицы Красный угол, пишет Ямпіль.info.

Несмотря на то, что многие ямпольчане пользуются этим путем, пройти или проехать ним сейчас невозможно.