В Ямполе размыло дамбу

Из-за большого количества воды была размыта дамба по грунтовой дороге, ведущей от железнодорожного переезда до улицы Красный угол, пишет Ямпіль.info.
Несмотря на то, что многие ямпольчане пользуются этим путем, пройти или проехать ним сейчас невозможно.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время совещания в Ахтырке сообщил, что на сессию областного совета выносится вопрос о выделении...
По данным Укргидрометцентра, 19-20 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения на 2-8 см....
Мост через Псел между селами Великая Черенетична и Битица затопило....
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Резкое повышение температуры воздуха обусловило интенсивное развитие весеннего половодья....