«Сумытеплоэнерго» запретили пломбировать регулировочную арматуру на счетчиках Сумским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины были проанализированы действия теплоснабжающих организаций г.Сумы на рынке услуг по централизованному отоплению направленные на сдерживание или предотвращение инициативы потребителей по уменьшению потребления тепловой энергии в благоприятные погодные периоды.

Теплоснабжающие организации, через опломбирование запорно-регулирующей арматуры узлов учета или отправки писем-предупреждений, предотвращают и запрещают жителям регулировать собственное потребление услуг централизованного отопления, несмотря на то, что в большинстве случаев такое регулирование объема потребления тепла технически предусмотрено самой конструкцией узла учета.

Наблюдается игнорирование теплоснабжающими организациями как производителями услуг, требований действующего законодательства и решений органов государственной власти.

В частности, согласно Закону Украины «Об энергосбережении» основным из принципов государственной политики в сфере энергосбережения является постепенный переход к массовому применению приборов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов.

Таким образом, деятельность государственных органов и организаций, предоставляющих услуги должна быть направлена на поддержку инициативы потребителей по экономному потреблению услуг, в том числе тепловой энергии.

«Проектом Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы», одобренным распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.06.2017 №411-р, предусмотрено, что одним из приоритетных направлений в указанный период является повышение энергоэффективности, обеспечение экономного использования энергетических ресурсов населением, стимулирование его к осуществлению энергосберегающих мероприятий.

В то же время положениями действующих нормативно-правовых актов не предусмотрено право теплоснабжающих организаций осуществлять мероприятия по опломбированию запорных вентилей, арматуры, задвижек узлов учета тепловой энергии.

ООО «Сумытеплоэнерго» утверждает, что использование потребителями запорно-регулирующей арматуры приводит к разбалансировке внутридомовых систем теплоснабжения.

Вместе с тем на запрос территориального отделения ООО «Сумытеплоэнерго» о предоставлении доказательств разбалансировке системы отопления и снижения качества услуг в отдельных помещениях потребителей вследствие самостоятельного регулирования расхода тепловой энергии в доме запорно-регулирующей арматурой узла учета, последнее так и не предоставило ни одного такого доказательства.

Документы, которые предоставило общество, свидетельствовали о снижении качества услуг только в результате: наличия воздушных пробок в системе и самовольного переоборудования жителями системы отопления в отдельных квартирах.

Необходимо заметить, что ООО «Сумытеплоэнерго» предоставляет услуги по централизованному отоплению по 876 многоквартирным домам г.Сумы.

Количество установленных общедомовых узлов учета тепловой энергии, по которым осуществляются расчеты (с учетом случаев, когда в доме установлено несколько узлов учета) по состоянию на 01.02.2018 составляет 938 шт., Из них 256 узлов учета тепловой энергии опломбированы ООО «Сумытеплоэнерго», а в остальных такое опломбирования отсутствует.

В итоге, по результатам рассмотрения заявления гр. Ф. на действия ООО «Сумытеплоэнерго», которое на обращение жителей дома по ул. Заливная, 33 в г.Сумы, запретило им использовать запорно-регулирующую арматуру на узле учета для уменьшения потерь тепла и опломбировали ее, отделением были предоставлены ООО «Сумытеплоэнерго» рекомендации о прекращении действий, которые могут иметь признаки злоупотребления монопольным положением, путем распломбирования запорно-регулирующей арматуры узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г. Сумы, сообщается на сайте ведомства.