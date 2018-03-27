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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11405

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю сумчанку (фото)

Полицейскими разыскивается без вести пропавшая Копица Екатерина Романовна 2002 года рождения, жительница города Сумы, которая 23 апреля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На вид разыскиваемой девочке 15 лет, ростом около 140 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные.

Была одета в черную куртку с белой полосой, синие джинсы и обута в черные кроссовки.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Возможно, разыскиваемая девушка находится где-то рядом с вами. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске без вести пропавшей, просьба сообщить в Сумской отдел полиции по телефонам: (0542) 66-72-04, 050-407-16-47, 095-189-06-52 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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