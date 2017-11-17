Президент Украины наградил чернобыльца с Сумщины

Своим Указом Глава государства за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, обнаруженные самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность и по случаю Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе постановил наградить орденом «3а мужество» III степени Николая Купача, который является членом совета Шосткинского общественной организации инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС «Союз чернобыльцев Украины».
5 марта сумчанин младший сержант Игорь Лугин получил медаль «Защитнику Отечества»....
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Средства можно получить в учреждениях банков уже 30 января....
Постановлением Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2005 № 936...
16 ноября было перечислено в полном объеме ежемесячную компенсацию за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I...