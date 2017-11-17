Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40141

Президент Украины наградил чернобыльца с Сумщины

Глава государства постановил наградить орденом «3а мужество» III степени Николая Купача.

Своим Указом Глава государства за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, обнаруженные самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность и по случаю Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе постановил наградить орденом «3а мужество» III степени Николая Купача, который является членом совета Шосткинского общественной организации инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС «Союз чернобыльцев Украины».

Общество Награда Чернобыльцы
view counter

По тематике

Награда нашла сумского героя в госпитале
06.03.2018 13:34

Награда нашла сумского героя в госпитале

5 марта сумчанин младший сержант Игорь Лугин получил медаль «Защитнику Отечества»....

14.02.2018 12:42

Сумским чернобыльцам выплатили помощь за январь

Средства можно получить в учреждениях банков уже 14 февраля....

30.01.2018 09:40

Сумским чернобыльцам наконец-то заплатили за декабрь

Средства можно получить в учреждениях банков уже 30 января....

10.01.2018 08:13

Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы будут получать выплаты по-новому

Постановлением Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2005 № 936...

17.11.2017 11:42

Сумчанам выплатили компенсации за аварию на ЧАЭС за октябрь

16 ноября было перечислено в полном объеме ежемесячную компенсацию за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.