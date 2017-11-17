Президент Украины наградил чернобыльца с Сумщины Глава государства постановил наградить орденом «3а мужество» III степени Николая Купача.

Своим Указом Глава государства за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, обнаруженные самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность и по случаю Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе постановил наградить орденом «3а мужество» III степени Николая Купача, который является членом совета Шосткинского общественной организации инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС «Союз чернобыльцев Украины».