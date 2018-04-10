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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34155

На Сумщине продолжают находить и взрывать устаревшие боеприпасы

26 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Недригайловском районе были проведены работы по обезвреживанию 152-мм. артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны, который ранее был обнаружен жителем с. Вехово, в поле, на расстоянии 500 м от жилых домов во время проведения полевых работ.

В этот же день в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предмета, похожего на боеприпас в Конотопском районе. На месте опасной находки правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому запомните и научите детей: при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающим о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Устаревшие боеприпасы
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