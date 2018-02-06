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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20127

В Сумах провели «здоровый» фестиваль

В Сумах провели молодежный фестиваль «В здоровом теле - здоровый дух».

С целью формирования у детей и молодежи навыков здорового образа жизни и ответственности за собственное здоровье с 19 по 22 апреля на базе Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко совместно с Сумской областной федерацией сумо, клубом «Чемпион» был проведен молодежный фестиваль «В здоровом теле - здоровый дух», участниками которого стали около 100 человек.

В ходе проведения фестиваля состоялись детские соревнования по сумо, соревнования по масс-рестлингу среди юношей, молодежи и взрослых, показательные выступления представителей областных спортивных федераций, а также семейный фестиваль. Также проведены тематические лекции по личной гигиене, рациональному питанию и восстановлению организма во время длительных различных нагрузок, сообщает управление молодежи и спорта Сумской ОГА.

Общество Здоровье Фестиваль
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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