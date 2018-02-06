В Сумах провели «здоровый» фестиваль В Сумах провели молодежный фестиваль «В здоровом теле - здоровый дух».

С целью формирования у детей и молодежи навыков здорового образа жизни и ответственности за собственное здоровье с 19 по 22 апреля на базе Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко совместно с Сумской областной федерацией сумо, клубом «Чемпион» был проведен молодежный фестиваль «В здоровом теле - здоровый дух», участниками которого стали около 100 человек.

В ходе проведения фестиваля состоялись детские соревнования по сумо, соревнования по масс-рестлингу среди юношей, молодежи и взрослых, показательные выступления представителей областных спортивных федераций, а также семейный фестиваль. Также проведены тематические лекции по личной гигиене, рациональному питанию и восстановлению организма во время длительных различных нагрузок, сообщает управление молодежи и спорта Сумской ОГА.