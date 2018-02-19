Лучшему боксеру Европы вручили губернаторскую грамоту Сегодня, 27 апреля, на сессии Сумского облсовета глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил сумского боксера Максима Галиничева с победой на молодежном чемпионате Европы.

«Только что на сессии Сумского областного совета Николай Клочко наградил почетной грамотой лучшего боксера Европы - Галиничева Максима. На следующей сессии облсовета будет вынесен проект о денежной помощи!» - пообещал начальник управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко на своей странице в Фейсбуке.