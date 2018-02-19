Лучшему боксеру Европы вручили губернаторскую грамоту

«Только что на сессии Сумского областного совета Николай Клочко наградил почетной грамотой лучшего боксера Европы - Галиничева Максима.
На следующей сессии облсовета будет вынесен проект о денежной помощи!» - пообещал начальник управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко на своей странице в Фейсбуке.
25 апреля в Италии на молодежном чемпионате Европы по боксу прошел финальный бокй в весовой категории до 56 кг....
Сумскому спортсмену понадобилось три с половиной часа, чтобы преодолеть 42 км....
С 27 февраля по 4 марта в Черкассах проходил всеукраинский боксерский турнир имени Богдана Хмельницкого....
Финальные соревнования Гимназиады Украины 2018 года по боксу проходили с 26 февраля по 4 марта в Киеве....
Шосткинец Максим Галиничев стал чемпионом Украины по боксу....