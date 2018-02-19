Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51179

Лучшему боксеру Европы вручили губернаторскую грамоту

Сегодня, 27 апреля, на сессии Сумского облсовета глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил сумского боксера Максима Галиничева с победой на молодежном чемпионате Европы.

«Только что на сессии Сумского областного совета Николай Клочко наградил почетной грамотой лучшего боксера Европы - Галиничева Максима.

На следующей сессии облсовета будет вынесен проект о денежной помощи!» - пообещал начальник управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко на своей странице в Фейсбуке.

Спорт Бокс Грамота Максим Галеничев
view counter

По тематике

Сумской боксер стал чемпионом Европы
Вчера 10:27

Сумской боксер стал чемпионом Европы

25 апреля в Италии на молодежном чемпионате Европы по боксу прошел финальный бокй в весовой категории до 56 кг....

Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон
20.03.2018 11:08

Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон

Сумскому спортсмену понадобилось три с половиной часа, чтобы преодолеть 42 км....

06.03.2018 16:26

Богдан Головач выиграл «бронзу» в Черкассах

С 27 февраля по 4 марта в Черкассах проходил всеукраинский боксерский турнир имени Богдана Хмельницкого....

06.03.2018 14:01

Сумские боксеры отличились на всеукраинской гимназиаде

Финальные соревнования Гимназиады Украины 2018 года по боксу проходили с 26 февраля по 4 марта в Киеве....

19.02.2018 15:25

Шосткинец победил на чемпионате Украины по боксу

Шосткинец Максим Галиничев стал чемпионом Украины по боксу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.