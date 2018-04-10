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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В педуниверситете выбрали Мисс и Мистера

25 апреля в СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялась заключительная часть конкурсов красоты и ума – «Мисс и мистер 2018».

Лучшие представители каждого факультета и института соревновались между собой за звание первой леди и джентльмена университета.

Итак, титул МИСС СумГПУ 2018 получила Ангелина Луцик - студентка НН Института культуры и искусств. Титул МИСТЕР СумГПУ в этом году достался Александру Депутату - студенту естественно-географического факультета. Вице-мистером стал Игорь Зарезов - студент НН Института культуры и искусств, а вице-мисс - студентка физико-математического факультета Елена Тарасюк.

Мистером зрительских симпатий стал Сергей Тарасюк (НН ИФК), а мисс зрительских симпатий - Инна Вилях (студентка НН Института истории и философии).

Отдельный титул «Лучшая пара» получили Сергей Чурок и Анастасия Белоусова - представители НН ИФК.

Досуг Мисс СумГПУ Мистер СумГПУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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