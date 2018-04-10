В педуниверситете выбрали Мисс и Мистера 25 апреля в СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялась заключительная часть конкурсов красоты и ума – «Мисс и мистер 2018».

Лучшие представители каждого факультета и института соревновались между собой за звание первой леди и джентльмена университета.

Итак, титул МИСС СумГПУ 2018 получила Ангелина Луцик - студентка НН Института культуры и искусств. Титул МИСТЕР СумГПУ в этом году достался Александру Депутату - студенту естественно-географического факультета. Вице-мистером стал Игорь Зарезов - студент НН Института культуры и искусств, а вице-мисс - студентка физико-математического факультета Елена Тарасюк.

Мистером зрительских симпатий стал Сергей Тарасюк (НН ИФК), а мисс зрительских симпатий - Инна Вилях (студентка НН Института истории и философии).

Отдельный титул «Лучшая пара» получили Сергей Чурок и Анастасия Белоусова - представители НН ИФК.