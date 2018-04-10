Апелляционный суд отказал депутату Степченко в снятии ареста с его имущества

В Апелляционный суд Сумской области с апелляционной жалобой на решение следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы обратился сам депутат. Апеллянт просил отменить решение суда первой инстанции, которым было удовлетворено ходатайство прокурора о наложении ареста на вещи, изъятые у него в день задержания во время личного обыска. Просил вернуть арестованные средства связи, поскольку они важны для ведения его предпринимательской деятельности. Апеллировал к тому, что вся информация, которая содержалась на носителях уже исследована правоохранительными органами, а потому видит возможным отдать ему арестованные вещи на ответственное хранение.
Однако прокурор в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы подозреваемого. Отмечал, что арестованное судом имущество было признано вещественными доказательствами, которые будут использоваться стороной обвинения уже в ходе судебного разбирательства. В случае его повреждения, потери изъятая информация не сможет служить доказательствами совершения уголовного преступления. Поэтому прокурор просил отказать апеллянту в удовлетворении его апелляционной жалобы о передаче ему арестованного имущества на ответственное хранение.
Коллегия судей уголовной палаты апелляционного суда, рассмотрев материалы дела, оставила без изменений решение следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, а апелляционную жалобу депутата соответственно без удовлетворения.
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