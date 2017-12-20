В Сумском облсовете произошла замена депутата

Вместо депутата Геннадия Свирского, который недавно ушел из жизни, депутатом областного совета стала следующая по списку «БПП «Солидарность» Татьяна Евдокимова, которая является главой областного совета профсоюзов.
На сессии 27 апреля депутаты Сумского облсовета приняли решение обратиться к Президенту, Кабмину, Верховной Раде, Совету нацбезопасности относительно защиты...
Глава Сумского облсовета подписал распоряжение о созыве девятнадцатой сессии....
В декларации за 2017 год депутат Сумского облсовета Николай Березин не задекларировал жилье, которым пользуется....
Сумской облсовет и облгосадминистрация подписали Меморандум о сотрудничестве....
Сегодня, 20 декабря, в Сумах продолжается сессия Сумского облсовета....