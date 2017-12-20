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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34161

В Сумском облсовете произошла замена депутата

Вместо умершего Геннадия Свирского депутатом стала Татьяна Евдокимова.

Вместо депутата Геннадия Свирского, который недавно ушел из жизни, депутатом областного совета стала следующая по списку «БПП «Солидарность» Татьяна Евдокимова, которая является главой областного совета профсоюзов.

Политика Сумской облсовет Татьяна Евдокимова
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Сумской облсовет выступил против секс-меньшинств
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Сумской облсовет выступил против секс-меньшинств

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Председатель бюджетной комиссии Сумского облсовета не задекларировал жилье
13.04.2018 12:59

Председатель бюджетной комиссии Сумского облсовета не задекларировал жилье

В декларации за 2017 год депутат Сумского облсовета Николай Березин не задекларировал жилье, которым пользуется....

14.02.2018 09:18

На сайте облсовета снова обещают открыть онлайн-приемную

Сумской облсовет и облгосадминистрация подписали Меморандум о сотрудничестве....

20.12.2017 11:21

В Сумском обсловете снова «Ганьба!»

Сегодня, 20 декабря, в Сумах продолжается сессия Сумского облсовета....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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