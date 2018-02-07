«Сумыхимпром» увеличил чистую прибыль в 2,8 раза

Об этом говорится в годовом отчете предприятия, пишет Минпром.
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) компании за 2017 год составила 1,837 млрд грн., а валовая прибыль – 303,626 млн грн.
В 2017 году 24,4% в структуре дохода предприятия составило предоставление услуг по переработке давальческого сырья в минеральные удобрения и 12,7% – услуги по переработке.
В 2017 году ПАО получило доход от работы по производству минеральных удобрений по давальческой схеме в размере 271,869 млн грн. (119,872 тыс. тонн), по производству двуокиси титана по давальческой схеме – 522,420 млн грн. (15,672 тыс. тонн).
Основным источником дохода ПАО «Сумыхимпром» в 2017 были производство и реализация двуокиси титана (51,9% в структуре дохода).
В 2017 году его производство составило 24,821 тыс. тонн (1,111 млрд грн.).
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