«Сумыхимпром» увеличил чистую прибыль в 2,8 раза В 2017 году ПАО «Сумыхимпром» увеличило чистую прибыль в 2,76 раза, или на 3,601 млн грн, до 5,642 млн грн, чистый доход – на 17,67%, или на 321,475 млн грн, до 2140,886 млн грн., по сравнению с показателями 2016 года.

Об этом говорится в годовом отчете предприятия, пишет Минпром.

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) компании за 2017 год составила 1,837 млрд грн., а валовая прибыль – 303,626 млн грн.

В 2017 году 24,4% в структуре дохода предприятия составило предоставление услуг по переработке давальческого сырья в минеральные удобрения и 12,7% – услуги по переработке.

В 2017 году ПАО получило доход от работы по производству минеральных удобрений по давальческой схеме в размере 271,869 млн грн. (119,872 тыс. тонн), по производству двуокиси титана по давальческой схеме – 522,420 млн грн. (15,672 тыс. тонн).

Основным источником дохода ПАО «Сумыхимпром» в 2017 были производство и реализация двуокиси титана (51,9% в структуре дохода).

В 2017 году его производство составило 24,821 тыс. тонн (1,111 млрд грн.).