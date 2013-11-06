В Сумах выбрали лучших юных журналистов 22 апреля в Сумах завершился XIV всеукраинский турнир юных журналистов.

Проходил он на базе гимназий №1. Показать свое журналистское мастерство в этом году приехали юные мастера пера из Харьковской, Волынской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Николаевской и Сумской областей. В целом в турнире приняли 25 команд.

Наш город представляли четыре команды учеников из школ № 7, № 10, № 15 и гимназии № 1. В течение четырех дней старшеклассники во время турнирных боев демонстрировали журналистские способности. Членами жюри были известны и опытные журналисты, специалисты из разных уголков Украины, а также и те, кто участвовал в предыдущих турнирах.

Победу одержала команда «Четвертая власть» из Луцка. Три сумских команды стали финалистами. Среди них команда школы № 10 «Эспада» (II место); команда гимназии № 1 «Нота Бене» и школы № 7 «Vox Populi» (III место), пишет сайт мэрии.