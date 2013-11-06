Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00176

В Сумах выбрали лучших юных журналистов

22 апреля в Сумах завершился XIV всеукраинский турнир юных журналистов.

Проходил он на базе гимназий №1. Показать свое журналистское мастерство в этом году приехали юные мастера пера из Харьковской, Волынской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Николаевской и Сумской областей. В целом в турнире приняли 25 команд.

Наш город представляли четыре команды учеников из школ № 7, № 10, № 15 и гимназии № 1. В течение четырех дней старшеклассники во время турнирных боев демонстрировали журналистские способности. Членами жюри были известны и опытные журналисты, специалисты из разных уголков Украины, а также и те, кто участвовал в предыдущих турнирах.

Победу одержала команда «Четвертая власть» из Луцка. Три сумских команды стали финалистами. Среди них команда школы № 10 «Эспада» (II место); команда гимназии № 1 «Нота Бене» и школы № 7 «Vox Populi» (III место), пишет сайт мэрии.

Общество Турнир журналистов
view counter

По тематике

17.11.2017 17:49

В Сумах стартовал областной турнир юных журналистов

С 17 по 19 ноября в Сумах проходит ХV областной турнир юных журналистов на базе Сумской гимназии № 1....

17.11.2016 16:23

В Сумах соревновались юные журналисты

Подведены итоги ХIV областного турнира юных журналистов имени Геннадия Петрова....

В Сумах прошел ХП областной турнир юных журналистов
23.10.2014 16:10

В Сумах прошел ХП областной турнир юных журналистов

17-19 октября состоялся XII областной турнир юных журналистов на базе Сумской гимназии № 1....

17.04.2014 10:58

В Сумах завершился Х Всеукраинский турнир юных журналистов

Турнир традиционно прошел на базе гимназии № 1 г. Сумы - инициатора проведения турнира юных журналистов....

06.11.2013 12:41

В Сумах состоялся ХІ турнир юных журналистов

31 октября - 2 ноября состоялся ХI областной турнир юных журналистов на базе Сумской гимназии № 1.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.