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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43173

На Сумщине лесничий обнаружил склад боеприпасов времен войны

В урочище Образ Краснопольского района, куда любят приезжать на прогулки и отдых жители Сумщины, был обнаружен целый склад минометных боеприпасов.

Местный лесничий, обходя участок леса недалеко от села Великий Бобрик Краснопольского района, случайно обнаружил пятнадцать минометных мин и вызвал полицию. Работники Краснопольского отделения полиции, оперативно прибыв на место, выставили охрану, чтобы обезопасить свободный доступ граждан к опасной находке, и сообщили саперам. Специалисты-взрывотехники, обследовав металлоискателями территорию леса вокруг, практически в одном месте обнаружили еще около сотни покрытых ржавчиной минометных мин калибра 50 мм, 82 мм, а также более двух десятков ручных гранат.

Саперы изъяли из земли старые ржавые боеприпасы, на многих из которых находились детонаторы, и любое неосторожное обращение с ними могло бы привести к фатальным последствиям, вывезли их в безопасное место и обезвредили.

Полиция напоминает гражданам, что старые боеприпасы чаще всего находят именно весной, когда начинаются полевые работы, строительно-земляные работы, а также происходят пикники и прогулки на природе. Во всех случаях обнаружения снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных предметов, правоохранители советуют ни в коем случае с ними не контактировать самим, не допустить контакта с ними посторонних лиц, особенно, детей и охотников за металлом. В случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, самое главное отметить или запомнить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Краснопольский район Устаревшие боеприпасы
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