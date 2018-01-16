Как будет работать Сумской ЦПАУ на праздники В ближайшие дни Сумской ЦПАУ работать по измененному графику.

Посетителям Центра предоставления административных услуг в городе Сумы сообщают, что в соответствии с действующим законодательством о труде, с целью обеспечения рационального использования рабочего времени, внесены изменения в график работы учреждения.

В субботу, 28 апреля, ЦПАУ будет обслуживать граждан до 14:00.

В воскресенье, понедельник и вторник, с 29 апреля по 1 мая - выходные дни.

А уже со среды, 2 мая, он будет работать по обычному графику.

Дополнительно в ЦПАУ информируют, что в субботу, 5 мая, учреждение будет работать до 16:15.