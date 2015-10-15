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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00164

В Сумах пройдет кубок «БильБоу» по бильярду

БК «БильБоу» приглашает всех любителей бильярда на традиционный «Кубок БильБоу», посвященный 8-летию клуба.

Дисциплина - комбинированная пирамида, призовой фонд 10 000 грн, 8 призовых мест, благотворительный взнос 300 грн. Турнир будет проходить 2 дня - 5 и 6 мая по адресу г. Сумы, ул. Ковпака, 13, БК «БильБоу».

Регистрация и разминка 5 мая с 10.00, начало турнира в 11.00. Справки по телефонам 0674662888 и 0954057070.

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Спорт Бильярд
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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