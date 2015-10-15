В Сумах пройдет кубок «БильБоу» по бильярду БК «БильБоу» приглашает всех любителей бильярда на традиционный «Кубок БильБоу», посвященный 8-летию клуба.

Дисциплина - комбинированная пирамида, призовой фонд 10 000 грн, 8 призовых мест, благотворительный взнос 300 грн. Турнир будет проходить 2 дня - 5 и 6 мая по адресу г. Сумы, ул. Ковпака, 13, БК «БильБоу».

Регистрация и разминка 5 мая с 10.00, начало турнира в 11.00. Справки по телефонам 0674662888 и 0954057070.