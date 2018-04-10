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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08141

В Сумах у девушки нашли «травку»

Патрульные задержали женщину, которая имела при себе сверток с веществом, похожим на наркотическое.

Патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы заметили девушку, которая нарушала общественный порядок. Инспекторы направились в ее сторону, однако она резко изменила направление движения, будто пытаясь избежать контакта с полицейскими.

Стражи порядка все же остановили ее. Общаясь с патрульными, 24-летняя женщина нервничала и путалась в своих словах. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки инспекторы обнаружили у нее бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Наркотики
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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