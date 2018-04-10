В Сумах у девушки нашли «травку» Патрульные задержали женщину, которая имела при себе сверток с веществом, похожим на наркотическое.

Патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы заметили девушку, которая нарушала общественный порядок. Инспекторы направились в ее сторону, однако она резко изменила направление движения, будто пытаясь избежать контакта с полицейскими.

Стражи порядка все же остановили ее. Общаясь с патрульными, 24-летняя женщина нервничала и путалась в своих словах. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки инспекторы обнаружили у нее бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.