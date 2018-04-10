В Сумах у девушки нашли «травку»

Патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы заметили девушку, которая нарушала общественный порядок. Инспекторы направились в ее сторону, однако она резко изменила направление движения, будто пытаясь избежать контакта с полицейскими.
Стражи порядка все же остановили ее. Общаясь с патрульными, 24-летняя женщина нервничала и путалась в своих словах. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки инспекторы обнаружили у нее бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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