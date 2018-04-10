Патрульные задержали сумчанина, который похитил дорожный знак Патрулируя город, инспекторы получили сообщение о краже дорожного знака на улице Добровольной.

Полицейские направились на указанную улицу. Во время ее обследования инспекторы заметили мужчину, который переносил дорожный знак «Пешеходный переход». Увидев служебный автомобиль, гражданин бросился бежать, однако все же был задержан патрульными.

20-летний житель соседней улицы рассказал, что похитил дорожный знак с целью дальнейшего использования по собственным потребностям.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.