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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12144

Патрульные задержали сумчанина, который похитил дорожный знак

Патрулируя город, инспекторы получили сообщение о краже дорожного знака на улице Добровольной.

Полицейские направились на указанную улицу. Во время ее обследования инспекторы заметили мужчину, который переносил дорожный знак «Пешеходный переход». Увидев служебный автомобиль, гражданин бросился бежать, однако все же был задержан патрульными.

20-летний житель соседней улицы рассказал, что похитил дорожный знак с целью дальнейшего использования по собственным потребностям.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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