Ночью на Сумщине сгорела легковушка

27 апреля в 1:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Кувардина в с. Яснопольщина Липоводолинского района. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачен весь автомобиль. В 1:41 возгорание было локализовано, в 2:30 - ликвидировано. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вероятная причина пожара - разгерметизация топливной системы автомобиля, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В Сумском районе спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности....
В течение 25 апреля на линию экстренного вызова «101» дважды поступали сообщения о возгорании сухой растительности в области....
24 апреля в 16:43 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности в пгт Краснополье....
Убытков на 19 тыс. гривен причинили двое мужчин одному из Липоводолинских предприятий, совершив серию краж электродвигателей....
За минувшие сутки на Сумщине возникли возгорания хозяйственных сооружений в Серединобудском, Шосткинском, Белопольском районах и г. Ахтырка....