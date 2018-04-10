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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17135

Ночью на Сумщине сгорела легковушка

В Липоводолинском районе спасатели ликвидировали возгорание автомобиля.

27 апреля в 1:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Кувардина в с. Яснопольщина Липоводолинского района. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачен весь автомобиль. В 1:41 возгорание было локализовано, в 2:30 - ликвидировано. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вероятная причина пожара - разгерметизация топливной системы автомобиля, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Липоводолинский район Пожар Пожар авто
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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