Ночью на Сумщине сгорела легковушка В Липоводолинском районе спасатели ликвидировали возгорание автомобиля.

27 апреля в 1:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Кувардина в с. Яснопольщина Липоводолинского района. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачен весь автомобиль. В 1:41 возгорание было локализовано, в 2:30 - ликвидировано. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вероятная причина пожара - разгерметизация топливной системы автомобиля, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.