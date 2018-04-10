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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошло студенческое дерби

26 апреля прошел последний матч 9-го тура первого этапа XVII чемпионата Украины по футболу среди вузов.

Для сумских болельщиков он был одним из самых интересных в сезоне, ведь встречались команды «СумГУ» и «Альянс-СНАУ».

С начала матча команда «СумГУ» задала высокий темп игры, постоянно атакуя ворота соперника. В результате 4:0 после первого тайма игры в пользу «политеха». Во второй половине матча зрители увидели еще по одному забитому мячу от каждой из команд. Финальный результат 5:1 в пользу «СумГУ», который продолжает лидировать в конференции «Центр-Юг» с 25 очками, опережая ближайшего преследователя команду СК «КНТЭУ-Меркурий» на 2 очка.

В следующую среду, 2 мая, в Киеве состоится финальный тур первого этапа XVII чемпионата Украины по футболу среди вузов. В матче, который решит судьбу первого места конференции «Центр-Юг», встретятся лидеры.

Спорт Альянс-СНАУ ФК СумДУ Футбол
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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