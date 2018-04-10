В Сумах прошло студенческое дерби

Для сумских болельщиков он был одним из самых интересных в сезоне, ведь встречались команды «СумГУ» и «Альянс-СНАУ».
С начала матча команда «СумГУ» задала высокий темп игры, постоянно атакуя ворота соперника. В результате 4:0 после первого тайма игры в пользу «политеха». Во второй половине матча зрители увидели еще по одному забитому мячу от каждой из команд. Финальный результат 5:1 в пользу «СумГУ», который продолжает лидировать в конференции «Центр-Юг» с 25 очками, опережая ближайшего преследователя команду СК «КНТЭУ-Меркурий» на 2 очка.
В следующую среду, 2 мая, в Киеве состоится финальный тур первого этапа XVII чемпионата Украины по футболу среди вузов. В матче, который решит судьбу первого места конференции «Центр-Юг», встретятся лидеры.
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