Сумской облсовет выступил против секс-меньшинств На сессии 27 апреля депутаты Сумского облсовета приняли решение обратиться к Президенту, Кабмину, Верховной Раде, Совету нацбезопасности относительно защиты институции семьи в Украине.

Как видно из проекта решения, опубликованного на сайте облсовета 21 марта, депутаты Сумщины просят сохранить действующую редакцию статьи 51 Конституции Украины, в которой декларируется, что брак основывается на согласии мужчины и женщины, исключить словосочетание «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» из Кодекса законов о труде и других законов и законопроектов, запретить пропаганду разных видов девиантного полового поведения, в том числе «марши равности», «гей-парады». С полным текстом решения можно ознакомиться здесь.

«За» такое решение проголосовали 48 депутатов из 56 присутствовавших на сессии. Против проголосовал только один депутат из фракции Радикальной партии Олега Ляшко, не голосовали 7 депутатов: по одному – от «Батькивщины», «Воли народа», «Радикальной партии», УКРОПа и внефракционный, 2 – от «Відродження».