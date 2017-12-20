Лента

Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:37291

Сумской облсовет выступил против секс-меньшинств

На сессии 27 апреля депутаты Сумского облсовета приняли решение обратиться к Президенту, Кабмину, Верховной Раде, Совету нацбезопасности относительно защиты институции семьи в Украине.

Как видно из проекта решения, опубликованного на сайте облсовета 21 марта, депутаты Сумщины просят сохранить действующую редакцию статьи 51 Конституции Украины, в которой декларируется, что брак основывается на согласии мужчины и женщины, исключить словосочетание «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» из Кодекса законов о труде и других законов и законопроектов, запретить пропаганду разных видов девиантного полового поведения, в том числе «марши равности», «гей-парады».  С полным текстом решения можно ознакомиться здесь.

«За» такое решение проголосовали 48 депутатов из 56 присутствовавших на сессии.  Против проголосовал только один депутат из фракции Радикальной партии Олега Ляшко, не голосовали 7 депутатов: по одному – от «Батькивщины», «Воли народа», «Радикальной партии», УКРОПа и внефракционный, 2 – от «Відродження». 

Общество Гей Гей-парад Запрет гей-парада ЛГБТ Сумской облсовет Токарь
view counter

По тематике

В Сумском облсовете произошла замена депутата
Сегодня 11:34

В Сумском облсовете произошла замена депутата

Вместо умершего Геннадия Свирского депутатом стала Татьяна Евдокимова....

13.04.2018 16:47

Сессия областного совета пройдет 27 апреля

Глава Сумского облсовета подписал распоряжение о созыве девятнадцатой сессии....

Председатель бюджетной комиссии Сумского облсовета не задекларировал жилье
13.04.2018 12:59

Председатель бюджетной комиссии Сумского облсовета не задекларировал жилье

В декларации за 2017 год депутат Сумского облсовета Николай Березин не задекларировал жилье, которым пользуется....

14.02.2018 09:18

На сайте облсовета снова обещают открыть онлайн-приемную

Сумской облсовет и облгосадминистрация подписали Меморандум о сотрудничестве....

20.12.2017 11:21

В Сумском обсловете снова «Ганьба!»

Сегодня, 20 декабря, в Сумах продолжается сессия Сумского облсовета....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.