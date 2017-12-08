Глуховский силач стал чемпионом мира

В весовой категории до 93 кг в жиме штанги лежа с результатом 290 кг Артур установил новый рекорд Европы среди юниоров и был близок к установлению рекорда мира. Наш спортсмен в третьем подходе справился с весом 300,5 кг, но двое из трёх судей усмотрели ошибку и не засчитали подход.
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9 декабря в Краснополье прошел открытый чемпионат области по жиму лежа....
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