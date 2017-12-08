Глуховский силач стал чемпионом мира Воспитанник глуховского клуба «Гармония» Артур Залетов стал чемпионом мира среди юниоров, который проходит в ЮАР.

В весовой категории до 93 кг в жиме штанги лежа с результатом 290 кг Артур установил новый рекорд Европы среди юниоров и был близок к установлению рекорда мира. Наш спортсмен в третьем подходе справился с весом 300,5 кг, но двое из трёх судей усмотрели ошибку и не засчитали подход.