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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумы привезли новый троллейбус

26 апреля троллейбусный парк КП «Электроавтотранс» пополнился новым троллейбусом.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке «Общественный транспорт города Сумы».

«Вчера зоотроллейбусный парк пополнился троллейбусом Эталон Т12110 «Барвинок».

ООО «Эталон-Лизинг» поставил первый из четырех троллейбусов.

Стоимость троллейбуса 5,11 млн грн, общая стоимость договора 20,44 млн грн.

В Сумы должны приехать еще 3 шт. таких до 31.07.2018 включительно», - говорится в сообщении.

Что интересно, Славянск получил на днях точно такой же троллейбус, но на 750 тыс. грн дешевле.

Общество Троллейбусы
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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