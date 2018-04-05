В Сумы привезли новый троллейбус

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке «Общественный транспорт города Сумы».
«Вчера зоотроллейбусный парк пополнился троллейбусом Эталон Т12110 «Барвинок».
ООО «Эталон-Лизинг» поставил первый из четырех троллейбусов.
Стоимость троллейбуса 5,11 млн грн, общая стоимость договора 20,44 млн грн.
В Сумы должны приехать еще 3 шт. таких до 31.07.2018 включительно», - говорится в сообщении.
Что интересно, Славянск получил на днях точно такой же троллейбус, но на 750 тыс. грн дешевле.
Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке....
О вопиющем случае в сумском троллейбусе на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Николай Могилев....
В Сумах на поминальное воскресенье КП «Электроавтотранс» увеличит количество коммунального транспорта....
В Сумах на поминальное воскресенье КП «Электроавтотранс» увеличит количество коммунального транспорта....
Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок жителей и гостей г. Сумі во время празднования Пасхи в ночь с 7 апреля на...