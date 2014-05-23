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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10149

На Сумщине за сутки госпитализированы пятеро детей

26 апреля в медицинские учреждения были госпитализированы пятеро детей с различными телесными повреждениями, полученными в результате бытовых несчастных случаев.

В сумские детские больницы доставлены трое юных сумчан. У первого, годовалого малыша, врачи диагностировали бытовое отравление, у второго, пятилетнего мальчика, рана уха. Его ровесник, третий мальчик, находится в реанимации с термическими ожогами ног.

С таким же диагнозом доставлен в местную больницу шестилетний конотопчанин. С острым отравлением химическим веществом находится на лечении в педиатрическом отделении лебединской больницы двухлетний ребенок.

Сейчас по всем этим фактам работники полиции проводят соответствующие проверки, выясняя обстоятельства и причины случившегося.

Полиция предостерегает взрослых: родителей, опекунов, педагогов и тех, кто имеет на своем иждивении малолетних и несовершеннолетних лиц - будьте внимательны, следите за детьми. Организуйте для них безопасное жизненное пространство. Следуйте простым правилам безопасного поведения сами и учите этому детей. Следите за ними, когда они дома, и контролируйте, чем они занимаются на улице, в период активного отдыха и игр. Помните: доверительные отношения, теплота в отношениях - лучший залог том, что ребенок, в случае возникновения какой-то опасной или критической для него ситуации, сразу обратится к вам за помощью или советом. Расскажите, как следует вести себя в кругу друзей и сверстников; какие последствия могут иметь неосторожные, необдуманные поступки. Поддерживайте постоянную связь с воспитателями и учителями, Обменяйтесь контактными телефонами с родителями одногруппников или одноклассников ваших детей, чтобы в случае необходимости получить или передать важную информацию. Не лишним будет иметь контактные телефоны также школьного психолога, работника соцзащиты, ювенальной превенции и участкового врача или медсестры - на тот случай, когда вам понадобится их совет или консультация.

Будьте внимательны и предусмотрительны, и пусть ваши дети растут здоровыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Безопасность детей
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