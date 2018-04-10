Полиция Сумщины напоминает, что до конца действия месячника добровольной сдачи оружия осталось три дня За прошедшие сутки успели воспользоваться действием месячника еще трое граждан, жителей Краснопольского, Сумского районов и областного центра, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

В целом же с начала действия профилактических мероприятий по добровольной сдаче оружия жители области сдали в полицию 192 единицы огнестрельного оружия, из которых 32 - незарегистрированных.

Так, 69-летний житель одного из сел Сумского района передал в местную полицию газовый пистолет «UMAREX mod.96», калибра 9 мм, который он случайно нашел на собственном приусадебном участке.

А 33-летний житель областного центра сдал в полицию в добровольном порядке гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-26Е» 12 калибра. По словам мужчины, он нашел ружье на территории дачного кооператива, где имеет свой домик.

В тот же день в полицию Краснополье 59-летний местный житель принес найденные им 13 патронов калибра 7,62 мм и один калибра 12,7 мм времен Второй мировой войны.

«С начала действия месячника, полицейские уже приняли от граждан 192 единицы оружия, как армейских, так и охотничьих образцов. Из них 32 единицы оружия не были внесены в соответствующий учет и за их нелегальное хранение владельцам оружия грозила уголовная ответственность, - комментирует Владимир Бабич, заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - Воспользовавшись действием месячника, владельцы нелегального оружия, которые сдали его в полицию в добровольном порядке, будут освобождены от уголовной ответственности за его незаконное хранение, в соответствии с ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. А владельцы охотничьих образцов огнестрельного оружия смогут получить разрешения на их хранение и использование, после проведения сотрудниками полиции соответствующих спецпроверок».