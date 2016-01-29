Глуховской биатлонистке выделили четверть миллиона гривен Депутаты Сумского облсовета проголосовали за выделение 250 тыс. грн на улучшение жилищных условий Анне Кривонос.

«Обещали-выполнили!

Только что депутаты областного совета поддержали инициативу Николая Клочко, Владимира Токаря и Олега Бояринцева о выделении 250 тыс. ведущей биатлонистке Украины, Анне Кривонос!

Совместно с Федерацией биатлона Украины уже в ближайшее время спортсменка сможет улучшить жилищные условия», - прокмменатировал начальник управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко.

Напомним: зимой состояние жилья юной спортсменки, чемпионки мира по биатлону среди юниорок, обсуждали на уровне Минмолодьспорта.