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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:45342

Глуховской биатлонистке выделили четверть миллиона гривен

Депутаты Сумского облсовета проголосовали за выделение 250 тыс. грн на улучшение жилищных условий Анне Кривонос.

«Обещали-выполнили!

Только что депутаты областного совета поддержали инициативу Николая Клочко, Владимира Токаря и Олега Бояринцева о выделении 250 тыс. ведущей биатлонистке Украины, Анне Кривонос!

Совместно с Федерацией биатлона Украины уже в ближайшее время спортсменка сможет улучшить жилищные условия», - прокмменатировал начальник управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко.

Напомним: зимой состояние жилья юной спортсменки, чемпионки мира по биатлону среди юниорок, обсуждали на уровне Минмолодьспорта.

Спорт Анна Кривонос
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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