Глуховской биатлонистке выделили четверть миллиона гривен

«Обещали-выполнили!
Только что депутаты областного совета поддержали инициативу Николая Клочко, Владимира Токаря и Олега Бояринцева о выделении 250 тыс. ведущей биатлонистке Украины, Анне Кривонос!
Совместно с Федерацией биатлона Украины уже в ближайшее время спортсменка сможет улучшить жилищные условия», - прокмменатировал начальник управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко.
Напомним: зимой состояние жилья юной спортсменки, чемпионки мира по биатлону среди юниорок, обсуждали на уровне Минмолодьспорта.
Об этом сегодня шла речь на встрече главы Сумской ОГА Николая Клочко и главы Сумского облсовета Владимира Токаря со спортсменкой...
После трех неудачных соревновательных дней в Эстонии на юниорском чемпионате мира по биатлону украинская сборная, наконец, получила свою первую медалистку....
Министерство молодежи и спорта Украины мониторит ситуацию, которая сложилась с жильем биатлонистки Анны Кривонос в ее родном городе Глухове....
Шесть спортсменов Сумщины в составе сборной Украины приняли участие в чемпионате мира по летнему биатлону, который завершился в России....
После относительной неудачи в индивидуальной гонке у девушек, когда Анне Кривонос не удалось подтвердить свое прошлогоднее звание чемпионки, сегодня, 29...