До 6 лет лишения свободы грозит серийном вору-наркоману из Конотопа

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УК Украины.
Как установлено в ходе следствия, с августа 2017 по апрель 2018 года в одном из районов г. Конотоп неизвестный систематически обворовывал дворы и дома. Злоумышленник выносил из помещений бытовую технику, золотые украшения и наличные. Из дворов похищал велосипеды и электроинструменты. Неизвестный забирал все, что попадалось под руку. Из одного хозяйства он похитил даже мягкие игрушки. Сотрудники полиции установили личность вора и задержали его непосредственно перед очередной попыткой похищения вещей из дома. При себе у задержанного были орудия, с помощью которых он проникал в дома, а также перчатки. По месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили часть похищенных вещей.
«Выяснилось, что задержанный является наркозависимым лицом, в отношении него в суде уже рассматривается обвинительный акт за незаконное производство и хранение наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины). Однако это его не остановило, и, чтобы найти деньги на очередную «дозу», он систематически обворовывал помещения. Сейчас собрано достаточно доказательств его причастности к ограблению 15 домовладений. За содеянное ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы», - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, пишет пресс-служба прокуратуры области.
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