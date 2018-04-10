Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью и утром местами на поверхности почвы заморозки 0-3 С. Температура воздуха по городу составит 4-6 С тепла.
Днем также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу составит 16-18 С.
27 апреля по г. Сумы и области ожидаются грозы....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...