Кампанию декларирования доходов продлили до 2 мая Главное управление ГФС в Cумський области приглашает граждан и самозанятых лиц задекларировать доходы, полученные в 2017 году.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины граждане и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, подают декларацию об имущественном состоянии и доходах - до 1 мая года, следующего за отчетным. Последний день подачи декларации за 2017 год – 2 мая 2018 года.

По выбору налогоплательщика декларации подаются по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; по почте или средствами электронной связи.

Обращаем внимание, что по почте документы нужно отправлять с уведомлением о вручении и с описью о вложении не позднее, чем за пять дней до истечения предельного срока представления. Если же декларация подается в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи, то отправлять ее нужно не позднее окончания последнего часа предельного срока представления.