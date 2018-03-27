Кампанию декларирования доходов продлили до 2 мая

Согласно нормам Налогового кодекса Украины граждане и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, подают декларацию об имущественном состоянии и доходах - до 1 мая года, следующего за отчетным. Последний день подачи декларации за 2017 год – 2 мая 2018 года.
По выбору налогоплательщика декларации подаются по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; по почте или средствами электронной связи.
Обращаем внимание, что по почте документы нужно отправлять с уведомлением о вручении и с описью о вложении не позднее, чем за пять дней до истечения предельного срока представления. Если же декларация подается в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи, то отправлять ее нужно не позднее окончания последнего часа предельного срока представления.
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