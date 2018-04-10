На Сумщине задержали двух взяточников На Сумщине задержаны два человека при получении 17 тыс. грн неправомерной выгоды.

Управлением защиты экономики в Сумской области и Ахтырским отделом полиции задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от местного жителя за решение вопроса об ускорении в оформлении документации на подведение газа в помещение и договора аренды на земельный участок под вышеуказанным помещения.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 3 ст. 368-4 (принятия предложения, обещания или получения лицом, которое осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) и ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В пятницу, 27 апреля 2018 года, во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. грн задержан инженер Ахтырского управления эксплуатации газового хозяйства. В то же время, при получении неправомерной выгоды в сумме 12 тыс. грн задержан также и директор частного предприятия, который выступал в роли посредника. Мужчина обещал передать средства соответствующим лицам, которые решат вопрос по аренде земельного участка.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании вышеупомянутых лиц в порядке ст. 208 УПК Украины и определения квалификации их действий, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.