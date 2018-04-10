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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38202

Сумчане перекрыли дорогу, требуя отчета от мэра Сум

Сегодня, 28 апреля, в Сумской областной филармонии проходит отчет городского головы Сум Александра Лысенко.

Он должен проходить перед громадой, однако зал с самого утра заполнили в основном чиновники. Люди, оппозиционно настроенные к нынешней городской власти перекрыли ул. Петропаловскую на перекрестке с ул. Академической. Из-за этого весь транспорт пускают в объезд. Собралось около сотни человек, некоторые стоят с плакатами, требуя от мэра отчитываться за реальные дела и несделанные проекты, а также разрисовали перекресток мелом, требуя от директора КП «Дорремстрой» ремонта дорог и нанесения разметки. За одно хотят видеть его в тюрьме.

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Политика Александр Лысенко Отчет мэра Перекрытие дорог
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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