Сумчане перекрыли дорогу, требуя отчета от мэра Сум

Он должен проходить перед громадой, однако зал с самого утра заполнили в основном чиновники. Люди, оппозиционно настроенные к нынешней городской власти перекрыли ул. Петропаловскую на перекрестке с ул. Академической. Из-за этого весь транспорт пускают в объезд. Собралось около сотни человек, некоторые стоят с плакатами, требуя от мэра отчитываться за реальные дела и несделанные проекты, а также разрисовали перекресток мелом, требуя от директора КП «Дорремстрой» ремонта дорог и нанесения разметки. За одно хотят видеть его в тюрьме.
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