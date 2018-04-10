Сумчане перекрыли дорогу, требуя отчета от мэра Сум Сегодня, 28 апреля, в Сумской областной филармонии проходит отчет городского головы Сум Александра Лысенко.

Он должен проходить перед громадой, однако зал с самого утра заполнили в основном чиновники. Люди, оппозиционно настроенные к нынешней городской власти перекрыли ул. Петропаловскую на перекрестке с ул. Академической. Из-за этого весь транспорт пускают в объезд. Собралось около сотни человек, некоторые стоят с плакатами, требуя от мэра отчитываться за реальные дела и несделанные проекты, а также разрисовали перекресток мелом, требуя от директора КП «Дорремстрой» ремонта дорог и нанесения разметки. За одно хотят видеть его в тюрьме.