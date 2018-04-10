Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:2213

«Сумы» в меньшинстве упустили победу в Заре

«Балканы» в компенсированное время спасли ничью с «Сумами»

Сегодня, 28 апреля, ПФК «Сумы» играли на Одессщине против зарянских «Балкан».

Неделю назад «Балканы» в Ахтырке вели в счете до последних минут, но победный результат удержать не удалось. На этот раз зарянцам самим было необходимо спасать игру, что удалось буквально перед финальной сиреной.

Счет открыл Коваленко, который сместился с левого фланга к центру и метров с двадцати пробил под ближнюю штангу. В начале второй половины гостей подвел Рафальский, на ровном месте заработав вторую желтую и оставив свою команду вдесятером. Дотерпеть до финального свистка не удалось: Саламаха замкнул подачу с углового перед финальным свистком.

«Балканы» остаются одиннадцатыми, не пропуская вперед как раз «Сумы». В следующем туре сумчане дома будут принимать «Авангард».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

В Сумах прошло студенческое дерби
Вчера 12:35

В Сумах прошло студенческое дерби

26 апреля прошел последний матч 9-го тура первого этапа XVII чемпионата Украины по футболу среди вузов....

24.04.2018 16:46

«Агробизнес» оторвался от «Виктории»

21 апреля сыграны матчи 9-го тура аматорского чемпионата Украины по футболу....

23.04.2018 10:51

«Нефтяник» спас ничью в матче с «Балканами»

За полчаса до окончания поединка в Ахтырке «Черкасский Днепр» опустил «Нефтяник» на последнее место таблицы, но команда Владимира Кныша на...

«Сумы» «утонули» в «Десне» (видео)
23.04.2018 09:47

«Сумы» «утонули» в «Десне» (видео)

Черниговская «Десна» справилась с «Сумами», и этот поединок оказался для команды одним из самых тяжелых этой весной....

«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном»
20.04.2018 08:07

«Сумы» сыграют с «Десной» на «Юбилейном»

Следующий домашний матч ПФК «Сумы» снова сыграет на «Юбилейном»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.