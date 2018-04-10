«Сумы» в меньшинстве упустили победу в Заре

Сегодня, 28 апреля, ПФК «Сумы» играли на Одессщине против зарянских «Балкан».
Неделю назад «Балканы» в Ахтырке вели в счете до последних минут, но победный результат удержать не удалось. На этот раз зарянцам самим было необходимо спасать игру, что удалось буквально перед финальной сиреной.
Счет открыл Коваленко, который сместился с левого фланга к центру и метров с двадцати пробил под ближнюю штангу. В начале второй половины гостей подвел Рафальский, на ровном месте заработав вторую желтую и оставив свою команду вдесятером. Дотерпеть до финального свистка не удалось: Саламаха замкнул подачу с углового перед финальным свистком.
«Балканы» остаются одиннадцатыми, не пропуская вперед как раз «Сумы». В следующем туре сумчане дома будут принимать «Авангард».
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