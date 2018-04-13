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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке столкнулись двое «Жигулей»: оба водителя в больнице

Спасатели освободили водителя искореженного авто.

28 апреля в 22:39 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи. По предварительным данным, в г. Шостка на ул.Кожедуба столкнулись две легковушки - ВАЗ-2101 и ВАЗ-2110.

На место ДТП прибыло отделение дежурного караула 4 государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в помощи нуждался один из водителей, которого зажало деформированными конструкциями. Спасатели освободили мужчину из искореженного авто и передали работникам экстренной медицинской помощи. Оба пострадавших водителей доставили в центральную районную больницу.

К операции привлекались 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняли работники полиции, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Дтп Шостка
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