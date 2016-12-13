Сумские сумоисты отличились на кубке Европы

Максим Цыбульняк (весовая категорія до 85кг), Александр Урсаки (115кг), Артем Суровягин (85кг) и Владислав Вьюн (115кг) в упорной борьбе с представителями 19 стран Старого света завоевали право стоять на пьедестале почета.
С 30 марта по 1 апреля в Луцке проходил чемпионат Украины по сумо среди юниоров и взрослых....
В эстонском городе Раквере прошел международный рейтинговый в турнир по сумо «Кубок Европы»....
3-5 ноября в Харькове проходил кубок Украины по сумо....
12-15 января в Будапеште (Венгрия) проходил чемпионат Европы по сумо....
10-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины среди вузов по сумо....