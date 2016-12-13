Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28136

Сумские сумоисты отличились на кубке Европы

На кубке Европы по сумо, проходившем с 26 по 29 апреля в болгарском городе Пловдив, сумские атлеты завоевали 4 бронзовые медали.

Максим Цыбульняк (весовая категорія до 85кг), Александр Урсаки (115кг), Артем Суровягин (85кг) и Владислав Вьюн (115кг) в упорной борьбе с представителями 19 стран Старого света завоевали право стоять на пьедестале почета.

Спорт Сумо
view counter

По тематике

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины
05.04.2018 15:22

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины

С 30 марта по 1 апреля в Луцке проходил чемпионат Украины по сумо среди юниоров и взрослых....

Сумские сумоисты везут медали с «Кубка Европы»
31.03.2018 08:37

Сумские сумоисты везут медали с «Кубка Европы»

В эстонском городе Раквере прошел международный рейтинговый в турнир по сумо «Кубок Европы»....

Сумские сумоисты выиграли кубок Украины
10.11.2017 09:20

Сумские сумоисты выиграли кубок Украины

3-5 ноября в Харькове проходил кубок Украины по сумо....

Сумские сумоисты покорили Европу
19.01.2017 12:29

Сумские сумоисты покорили Европу

12-15 января в Будапеште (Венгрия) проходил чемпионат Европы по сумо....

Сумские сумоисты стали лучшими в Украине
13.12.2016 14:36

Сумские сумоисты стали лучшими в Украине

10-11 декабря в Харькове проходил чемпионат Украины среди вузов по сумо....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.