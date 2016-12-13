Сумские сумоисты отличились на кубке Европы На кубке Европы по сумо, проходившем с 26 по 29 апреля в болгарском городе Пловдив, сумские атлеты завоевали 4 бронзовые медали.

Максим Цыбульняк (весовая категорія до 85кг), Александр Урсаки (115кг), Артем Суровягин (85кг) и Владислав Вьюн (115кг) в упорной борьбе с представителями 19 стран Старого света завоевали право стоять на пьедестале почета.