Сумчанка стала призером чемпионата мира по пара-каратэ 29-30 апреля в г. Будапешт (Венгрия) проходил II чемпионат мира по пара-каратэ (спортсмены с ограниченными возможностями).

В соревнованиях принимали участие 250 спортсменов из 14 стран с 4 континентов. Сумчанка Карина Стегний (СК «Вадо Кай») стала двукратной бронзовой призеркой чемпионата в ката и кумитэ в смешанных категориях (тренер Вадим Коломиец), пишет sportclub.sumy.ua.