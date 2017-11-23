Сумчанка стала призером чемпионата мира по пара-каратэ

В соревнованиях принимали участие 250 спортсменов из 14 стран с 4 континентов.
Сумчанка Карина Стегний (СК «Вадо Кай») стала двукратной бронзовой призеркой чемпионата в ката и кумитэ в смешанных категориях (тренер Вадим Коломиец), пишет sportclub.sumy.ua.
6 апреля в Херсоне проходили чемпионаты Украины по вольной и греко-римской борьбе среди слабослышащих спортсменов....
Сегодня, 16 марта, в корейском Пхенчанге завершились биатлонные соревнования....
Украинские паралимпийцы завершили предпаралимпийський сезон с 35 медалями кубка мира....
Согласно Указу президента Украины №423/2017 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и...
21 ноября, во время церемонии награждения победителей и призеров «Юбилейного кубка» по фузалу «корочки» заслуженных мастеров спорта Украины получили игроки...