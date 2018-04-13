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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32164

В Шостке внук ограбил родную бабушку

33-летний житель Шостки разрешить свои финансовые проблемы решил за счет родной бабушки, забрав у нее ТВ-тюнер, который перепродал перекупщикам.

В полицию с заявлением об ограблении обратилась 73-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что ее 33-летний родной внук, с которым они живут в одной квартире, ограбил ее, насильно забрав из ее комнаты телевизионную приставку.

Правоохранители разыскали родственника заявительницы. Мужчина не отрицал своей вины, объяснив свой поступок потребностью в деньгах. Телевизионную приставку он продал своему знакомому, а деньги сразу потратил.

Полицейские уже вернули тюнер хозяйке. А в отношении ее внука открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Наказанием за это может стать заключение сроком от четырех до шести лет.

Право Ограбление Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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