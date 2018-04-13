В Шостке внук ограбил родную бабушку 33-летний житель Шостки разрешить свои финансовые проблемы решил за счет родной бабушки, забрав у нее ТВ-тюнер, который перепродал перекупщикам.

В полицию с заявлением об ограблении обратилась 73-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что ее 33-летний родной внук, с которым они живут в одной квартире, ограбил ее, насильно забрав из ее комнаты телевизионную приставку.

Правоохранители разыскали родственника заявительницы. Мужчина не отрицал своей вины, объяснив свой поступок потребностью в деньгах. Телевизионную приставку он продал своему знакомому, а деньги сразу потратил.

Полицейские уже вернули тюнер хозяйке. А в отношении ее внука открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Наказанием за это может стать заключение сроком от четырех до шести лет.