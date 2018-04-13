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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35161

Псевдобанкир обманул жителя Тростянца на 16 тысяч

Представившись сотрудником одного из банков Украины, злоумышленник, под предлогом продления срока действия банковской карты, узнал по ней секретную информацию и опустошил счет 30-летнего мужчины.

Сообщение о мошенничестве в Тростянецкое отделение полиции поступило от 30-летнего местного жителя. Он сообщил, что ему на мобильный поступил звонок с неизвестного номера. Когда он поднял трубку, мужчина на другом конце провода представился работником банка и рассказал, что заканчивается срок действия его банковской карточки. Чтобы продлить срок ее использования, предложил ему назвать определенные комбинации цифр на карточке, чтобы уточнить данные. После чего заявителю пришло смс-сообщение с уведомлением о снятии со счета всех денег.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведут поиски злоумышленника. Правоохранители продолжают обращаться к гражданам с просьбой, быть менее доверчивыми во время телефонных разговоров с незнакомцами, проверять полученную информацию в соответствующих учреждениях банка. И помнить, что настоящие банковские работники не выспрашивают подобную информацию у своих клиентов, все банковские операции проводят только в учреждениях банка, а подобные звонки могут поступать только от аферистов.

Право Мошенничество Тростянец
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